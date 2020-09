tmwradio Di Marzio: "Milan, sorpreso da Ibra. Juve, Morata adatto per Ronaldo"

A commentare l'ultima giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio.

Questo Milan dove può arrivare?

"Si può inserire in zona Champions, al di là di una difesa ancora da coprire. Ibrahimovic sta facendo la differenza. Mi meraviglio di come uno a 40 anni possa correre ancora così, in maniera intelligente. Lo vedo fisicamente come un ventenne. Certo è che non è stato marcato al meglio. I difensori non sono più abituati a marcare i giocatori nelle loro zone ed è un problema grave che c'è in Italia. Per il resto ho visto bene anche Calabria".

Caso Roma, persa a tavolino la sfida con il Verona:

"Svista clamorosa, c'era anche il precedente del Sassuolo".

Juventus, come valutare l'operazione Morata?

"Paratici è molto bravo, gioca sempre su più tavoli. Stavolta però erano diversi, perché diversi sono i giocatori trattati. Il più adatto a questa Juve era Dzeko. Anche Benzema era il più intelligente e adatto per Ronaldo. Cavani svaria su tutto il fronte d'attacco, lo è meno. Suarez è il bomber invece. Morata, essendo un '92 e il più giovane del lotto, non ha la cattiveria degli altri ma è duttile e ha piedi buoni. Non è però mai andato in doppia cifra. E' una scelta oculata, fatta con intelligenza. E credo sia adatto per CR7".

Kulusevski come lo valuta?

"E' un giocatore fortissimo, si è adeguato alla mentalità italiana. Ha fatto un ottimo addestramento con l'Atalanta per poi far vedere ottime cose con il Parma. C'è fisicamente e tecnicamente. E' poliedrico, duttile, può giocare esterno, interno, ma anche la prima punta".