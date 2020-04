tmwradio Di Marzio: "Napoli, Allan e Koulibaly andranno via. In attacco serve uno come Icardi"

Tanti i temi in ballo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. A parlarne è stato mister Gianni Di Marzio.

Tra Milik, Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz, di chi non si deve privare il Napoli?

"Sono convinto che Allan e Koulibaly andranno via. Io non darei via il difensore, ma sono certo che partirà. Allan per i fatti avvenuti negli spogliatoi, e poi perché Gattuso lo ha fatto fuori nello spogliatoio. Mi terrei poi Fabian Ruiz".

E Milik? Con chi sostituirlo?

"Petagna è stato preso ma sarà un investimento come lo è stato Inglese. Serve una punta di peso. Milik è migliorato moltissimo, era più statico prima. E' un ottima punta, per le sue caratteristiche. Se dovesse andare al Milan, devi trovare uno alla Icardi, adatto per il 4-3-3, che sa sfruttare i cross dalle fasce, che la butta dentro dall'area piccola".

Gattuso è il cavallo vincente per il Napoli?

"Ha trovato uno spogliatoio spaccato ed è riuscito a ricompattarlo. E poi ha ottenuto risultati. Certo, se pretendi certi comportamenti da lui, allora non è il tipo giusto".