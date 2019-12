TMW RADIO - Di Marzio: "Napoli, Ancelotti via ma i tifosi sono con lui"

Per parlare di Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Sul caso Ancelotti

"Confusione e stranezze. E' una situazione che è l'anticalcio. Il de profundis di Ancelotti non mi piace, mi dissocio. Ancelotti però non ha fatto bene a Napoli. Le cause dell'ammutinamento? Arrivano dalla primavera scorsa, quando si dovevano rinnovare contratti come quelli di Mertens e Callejon. Non essendo stato fatto, si dovevano mettere sul mercato. Nessuno si poteva aspettare di portarsi dietro casi del genere. Ancelotti ci ha messo la faccia, la squadra è stata sopravvalutata. Poi nello spogliatoio, tra una sostituzione e l'altra, non c'è mai stata la massima compattezza. Anche l'allenatore ci ha messo del suo, non dando una linea logica di calcio, cambiando formazione ogni domenica. Non è stato l'Ancelotti che conosciamo. Serviva una svolta dalla società. Di sicuro ci sarà il cambio. Era una mossa che andava fatta prima. Il passato conta fino ad un certo punto, conta l'oggi e il domani. Per rispetto di Ancelotti, ci si aspettava che lui potesse risolvere i problemi. Ma i problemi sono all'interno dello spogliatoio e della società. Adl vuole fare il padre padrone. Ora mi dicono che sia offeso nei confronti di Ancelotti. Se vince stasera, Ancelotti uscirà tra gli applausi. Il pubblico si schiererà al suo fianco. La colpa è soprattutto dei giocatori e della società".

Sul possibile arrivo di Gattuso

"Ha l'esperienza da calciatore e da tecnico. Non ha la stessa preparazione di Ancelotti a livello internazionale ma l'esperienza per portare avanti il discorso Champions. Il problema è il campionato. E' abituato a giocare con il 4-3-3 e potrebbe tornare a questo modulo, di sicuro potrebbe puntare su un 11 preciso".