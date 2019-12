TMW RADIO - Di Marzio: "Napoli, con Gattuso puoi recuperare"

Mister Gianni Di Marzio ha commentato i temi del momento, a partire dal Napoli, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Sull'impresa dell'Atalanta

"Quando mancava un minuto alla fine della partita, ho mandato subito un messaggio a Gasperini. E dopo i festeggiamenti mi ha anche salutato. Ha scritto la storia del club. Con quel messaggio ha risposto a tutti, anche ai tifosi. Merita una grande? Ce l'ha già avuta l'occasione, ma dipende dalla voglia di seguirlo e difenderlo. Ora è in una grande società, ci sono uomini di valore in società. Ha fatto delle grandi cose e mi sono emozionato ieri sera. E' stata una squadra europea, nonostante le assenze importanti".

Su Gasperini

"E' nato nel settore giovanile della Juve e lo avrei visto perfettamente, perché incarna lo spirito Juve. Forse lo avrei visto con piacere a Firenze, con tanti giovani. Napoli? Ha avuto un impegno con lui in passato. Per Adl nella testa ci sono lui e Maran. Se Gattuso dovesse far bene, rimarrebbe lui e salterebbero gli altri piani".

Su Gattuso e il Napoli

"E' partito male ma ha buoni giocatori. Ha giocatori sopravvalutati, Ancelotti ha fatto troppi cambi, ma il Napoli rimane una squadra forte. Il campionato non è finito, quindi la rimonta è possibile. Ci sono gli scontri diretti da vincere. Questi giocatori volete che non si ricompattino con Gattuso e che lui non riesca a ricreare quella scintilla? Per me può recuperare. Soprattutto dovesse arrivare Ibra. Saluti sui social dei giocatori ad Ancelotti? Non credo a queste cose".