Di Marzio: "Napoli, finale di Coppa con la Juve. Ma occhio all'Inter"

Gianni Di Marzio ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, degli argomenti del momento.

Come arriva alla ripresa il Napoli?

"Gattuso ha trovato una situazione difficile nello spogliatoio, tra giocatori che non volevano andare in ritiro e altri problemi. Lui li ha responsabilizzati e ha ottenuto i risultati. ha creato le premesse. Oggi il Napoli è una squadra, anche grazie a un mercato invernale intelligente".

Può vincere il Napoli la Coppa Italia?

"La Juve manca come punta centrale, ma il Napoli è in condizione di vincerla. Davanti c'è sempre la Juve, ma sarebbe bello giocarsela contro la Juve. Sarebbe nelle condizioni psicologiche per vincere. Ma occhio all'Inter, che con Lautaro e Lukaku sono capaci di farti 2-3 gol".

Sarà Conte contro Gattuso, con caratteristiche motivazionali simili:

"Conte ha un'esperienza internazionale. Vedremo quanto inciderà poi la nuova regola dei cinque cambi, sarà un altro calcio. Sarà da preparare bene la squadra dal punto di vista psicologico. Vedremo cosa accadrà. Ora l'importante è riprendere".

Sarri e Allegri, chi riesce a dare un apporto mentale maggiore?

"Quando ti trovi ad allenare giocatori di grandissimo livello, devono esprimere il loro potenziale, la giocata, che non può essere imbrigliata negli schemi. Da quando è arrivato Sarri, la Juve non è ancora uguale al suo credo. Allegri è molto più pratico, ha un rapporto più diretto con i giocatori, cosa che forse manca a Sarri".