tmwradio Di Marzio: "Napoli, preoccupato per Mertens. La Roma non ceda Zaniolo"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento di mister Gianni Di Marzio. Queste le sue parole:

Il Parma va in ritiro rispettando il protocollo precedente:

"Nel momento in cui ha visto i due contagiati, ha deciso per questo. Ci sono comunque controlli frequenti, ha fatto bene. Se rispetta tutte le indicazioni, che non sono semplici da seguire, ha fatto bene ad anticipare i tempi".

Si può ripartire seguendo l'esempio tedesco?

"E' il momento di ripartire, stanno maltrattando il mondo del calcio. Andava chiamata gente competente, che conosca la situazione, il mondo del calcio e dello sport in generale".

Haaland in prospettiva può diventare come Messi e Ronaldo?

"Ai tempi del Salisburgo era ancora acerbo. E' molto alto, ma veloce, tecnico. E' un belva. Sul piano tecnico non può arrivare dei due giocatori, ma può migliorare nel gioco di squadra. Napoli e Juve se lo sono fatti scappare".

Un ridimensionamento da parte del Napoli?

"Sono perplesso sulla trattativa di Mertens. Non vorrei che il procuratore lo abbia già indirizzato verso l'Inter. Il Napoli ha avuto un comportamento preciso dopo l'ammutinamento, non solo dal punto di vista economico. Mertens è un giocatore speciale. Credo che Milik andrà via, perché vuole più spazio. So di trattative per sostituire Callejon. Cercano Everton, ottimo giocatore, anarchico che gioca solo a sinistra però, quando hai a destro Politano che gioca alto. Mi preoccupo anche io, soprattutto per la riconferma di Mertens".

Ha la sensazione che si vada verso la cessione di Zaniolo e Pellegrini?

"Pellegrini è un eccellente giocatore. Per me Zaniolo è un fuoriclasse, non c'è nessuno superiore a lui a quell'età. Mi auguro che non si perda. Venderlo ora non farebbe bene. Di sicuro non seguirà le orme di Totti. Vendere Pellegrini ci può stare, ma Zaniolo no".