TMW RADIO - Di Marzio: "Napoli, sconfitta come una pugnalata al cuore"

Mister Gianni Di Marzio scatenato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole sul Napoli e non solo:

Sulla squadra di Ancelotti

"Queste sconfitte sono delle pugnalate al cuore. E' la vittoria più bella per il Cagliari. Grande errore della linea difensiva, che non si può permettere di fare questo. Può capitare che prendi pali, sei sfortunato, ma la prestazione? Allan non è in condizione. In mezzo al campo li hanno ammazzati. Se vuoi vincere, devi essere feroce. Ma non è successo".

Su Inter-Lazio

"Immobile ha sbagliato, ma poi ha chiesto scusa. E' l'unico che poteva mettere in pensiero la difesa dell'Inter, che può giocare sulla profondità. E invece? L'Inter non ha ancora subito gol in casa. Sa quello che vuole. I campionati vincenti si hanno con le migliori difese, e l'Inter lo sta dimostrando".

Su Balotelli

"E' un buon giocatore, ma non un campione. Ha grande tiro, fisico, qualche colpo, ma non di più".