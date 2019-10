Per parlare dei temi più caldi del momento, a partire dalle panchine traballanti in Serie A, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio.

Sul Napoli

"Anche lo scorso anno ha cambiato Ancelotti. Si è reinventato il 4-4-2, che ti consente di coprire bene le fasce laterali. Quest'anno ha cambiato tutto, sapeva dove andare a mettere le mani. Voleva Icardi, una prima punta che ti dà garanzie di gol. Lozano non serviva, c'erano già gli esterni. Ancelotti si è detto soddisfatto del mercato. E allora cosa è successo? Troppi cambi, non ci sono certezze. Manca l'identità. Cambiando troppo, la squadra non avrà mai la forma fisica ideale, ma anche quella mentale giusta".