tmwradio Di Marzio: "Nazionale, serviva Immobile con la Polonia. Chiesa deve crescere"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Dopo il pari in Polonia, si discute sul perché Mancini non abbia schierato Immobile:

"L'Italia ha giocato benissimo, dopo tanti anni vedo una squadra con delle idee. Ma mai come questa volta sarebbe stato il caso di utilizzarlo. Non è possibile che un giocatore che fa sempre gol ed è un contropiedista debba stare in panchina per novanta minuti. E poi anche Belotti potrebbe dare qualcosa di più. Per me è un problema solo di uomini sulla trequarti".

Verratti e Jorginho possono giocare insieme?

"Lo fanno in tanti altri club di giocare con due tecnici in mezzo al campo. Comunque non possiamo avere gol solo dalle punte ma anche dagli esterni. Non vorrei che un giocatore come Immobile fosse limitato nel giocare in un calcio fatto di possesso palla come quello dell'Italia. Giocatori come lui sanno dialogare e creare spazi. In mezzo al campo servirebbe sfruttare meglio i movimenti dell'attaccante grazie agli inserimenti degli esterni alti".

Quanto può crescere Chiesa alla Juve, anche in ottica Nazionale?

"Chiesa pare abbia fatto 120-130 partite alla Fiorentina con quasi 25 gol. E' un uomo che ti può fare degli strappi importanti durante la partita ma non possiamo aspettarci tanti gol in una stagione da lui. Non è un goleador ma in un 3-5-2 può fare entrambe le fasi, quindi come rendimento ti da molto. Io mi aspetto molto di più da lui in Nazionale".