A parlare dei temi di giornata è stato a TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio.

Stasera è sfida tra Immobile e Belotti in Torino-Lazio:

"Immobile è più europeo e fa reparto da solo, Belotti no. Ha bisogno un esterno che gli possa girare intorno e un buon trequartista che gli metta qualche palla gol. Immobile è implacabile".

Belotti sarebbe ideale per il Napoli?

"E' il classico giocatore per il 4-3-3 e per gli esterni che ha il Napoli, sarebbe il club giusto. Ma deve giocare, non avere costantemente il dubbio di finire in panchina per far giocare Mertens. Deve andare lì per fare il titolare. Non credo però che possa andare al Napoli. Non credo neanche che arrivi Everton, che sostituirebbe Insigne".

Osimhen, ha parlato l'agente e ha detto "Gli piacerebbe giocare nel Napoli, ma in Italia c'è un problema: il razzismo":

"Un agente deve presentare al meglio il proprio giocatore. E' un attaccante nigeriano classe '98, non è un fenomeno come Drogba ma più come Asprilla. L'agente ha sbagliato alla grande, poi Napoli è la città di tutti, che ha accolto giocatori da ogni parte del mondo. Ha detto una stupidata".

Quale allenatore ha inciso di più dopo la ripresa?

"Pioli da mesi a questa parte sta lavorando sapendo che ha il destino segnato. Ma si è comportato molto bene. E' riuscito tatticamente ora a mettere giù una squadra quadrata. Chi ha inciso di più è stato Gattuso, ma anche Gasperini. Sarà un big match tra Atalanta e Napoli incredibile. Occhio che Gattuso può fare una sorpresa all'Atalanta".