L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio si è collegato in diretta con Scanner, trasmissione di TMW Radio, parlando del libro Grand Hotel Calciomercato e di alcuni retroscena ivi contenuti: "A volte il rancore viene messo da parte, altre no. Spinelli e Corsi, per esempio, non si parlano più dalla busta per la comproprietà di Montella tra Empoli e Genoa. Marroccu e Tare non si sono più parlati dalla vicenda Astori, pace all'anima sua. Paratici-Giuntoli per Milik una litigata l'hanno avuta, poi magari faranno pace ma ci sono casi in cui le scorie restano e compromettono anche rapporti e trattative future. Succede".