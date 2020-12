tmw radio Di Marzio: "Scudetto lotta tra Inter, Milan e Juve. Napoli inesistente"

A parlare della giornata di campionato al Maracanà Show di TMW Radio è stato mister Gianni Di Marzio.

Cosa dire di questo turno?

"Questa giornata ha ridimensionato qualcuno. Le squadre che possono lottare per lo Scudetto rimangono Milan, Inter e Juventus. Napoli troppo discontinuo. Il Napoli non meritava di perdere con l'Inter, ci aspettavamo una risposta ma non è arrivata. E' stato inesistente. Inutile giocare da subito con Zielinski e Politano, ma ha giocato male tutto il Napoli, nessuno si salva. La Lazio ha reagito bene, ha fatto una grande partita, questo è vero. C'è stato un Immobile super poi".

A cosa deve puntare la squadra di Gattuso?

"Questo Napoli non credo riuscirà ad ottenere qualcosa per la sfida con la Juve. Ormai deve puntare per la zona Champions".

Quale la squadra più credibile ora per il quarto posto?

"Il Napoli non lo escluderei. L'Atalanta con la Roma si è svegliata il secondo tempo. Ma non escluderei Roma e Lazio. Vedremo cosa faranno i biancocelesti a Milano".

Quale la squadra più credibile ora per lo Scudetto?

"L'Inter, ma questo Milan fa sempre risultato, con o senza Ibrahimovic. Ha vinto pure col Sassuolo e non era facile".