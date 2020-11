tmw radio Di Marzio: "Talenti emergenti? Douglas Luiz dell'Aston Villa ed Emerson del Betis"

vedi letture

Mister Gianni Di Marzio è intervenuto durante il pomeriggio di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare di campionato e non solo.

Lussazione per Osimhen, sospiro di sollievo per il Napoli:

"La spalla è sempre una parte abbastanza delicata per un giocatore. Con una bella fasciatura può andare in campo. Potrebbe giocare con il Milan. Fosse stato un infortunio più grave, lo avrei ovviamente preservato, mettendo Petagna dentro".

Ci può fare qualche giovane che sta emergendo?

"Sono tutti giocatori che ho visto personalmente. Nell'U17 ho seguito il centravanti dell'Angola Zini (Ambrosini Antonio Cabaça), un 2002 che ha caratteristiche simili a Osimhen. Attacca lo spazio, dialoga bene con i compagni, ha un bel fisico. Si trova sempre al posto giusto, difende bene la palla, ha senso di sacrificio e per questo mi ha impressionato. Potrebbe costare anche poco, sarebbe da andare a prendere subito. E poi a Tolone mi ha impressionato un playmaker come Douglas Luiz, che mi sembra pronto per il salto in Italia. Ha 22 anni e mi sembra tra i migliori nel suo ruolo. Ora è titolare all'Aston Villa ed è stato anche convocato con il Brasile. E' molto tecnico, fa filtro davanti alla difesa, un po' alla Pjanic per intenderci, salta bene l'avversario. Poi il terzino destro Emerson, che gioca nel Real Betis. Ha gamba e tempi giusti di gioco, anche in difesa. Poi c'è un polacco Smolinski, 19enne del Pogon, sembra quasi Kantè".