Di Marzio: "Uefa, il presidente Ceferin deve rimandare Euro 2020"

A parlare di Uefa e del calcio in subbuglio a causa del Coronavirus è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio.

Che cosa diresti a Ceferin, patron della Uefa?

"Di rimandare Euro 2020 e le amichevoli internazionali. Ho visto stadi pieni in Europa e altri vuoti. Mentre per i campionati, in special modo quello italiano, si devono completare senza playoff. Da oggi a un mese spero si possa ripartire. Ho capito che in tutta Italia si è presa coscienza di questo problema.

In Inghilterra ancora stadi pieni:

"Ho sentito mister Claudio Ranieri e gli ho chiesto come mai di certi comportamenti in Premier, ma ha detto che si sentono ancora numeri uno in tutto. La Samp, così come lui, sono in quarantena dopo il caso di Gabbiadini".

Che partita vorresti rivedere o rigiocare?

"Italia-Brasile del Mundial '82, dove c'erano autentici fuoriclasse nel Brasile. Fu davvero uno spettacolo, una partita memorabile, non per i brasiliani. Me la rivedrei volentieri. Nel 1983 feci gli spareggi con il Catania a Roma, con tanti tifosi che arrivarono nella Capitale. Fu una grande emozione vincere quella partita".