A dire la sua sulla Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico David Di Michele.

E' stato vicino a qualche big?

"Anche io ho avuto di essere accostato all'Inter, più di una volta, e alla Roma. In tutti e due i casi, per colpa del presidente che non si è messo d'accordo, sono saltati gli affari. Fui molto vicino all'Inter, andai anche a Milano ma scoprii che ero incedibile perché avevano venduto Vannucchi e rimasi a Salerno".

Quale elemento può essere determinanti nella corsa al titolo?

"Esalta all'occhio la compattezza di gruppo della Lazio. Mi esalta Acerbi, per come gioca e per la sua personalità. Sta facendo da anni molto bene e dà tanta sicurezza a tutto il reparto. Nella Juve invece Douglas Costa che, se riesce a tornare in forma, è un valore aggiunto. All'Inter penso a Sensi, che ha trascinato la squadra nella prima parte di stagione, prima degli infortuni".

Come valuta la stagione di Belotti?

"Sta facendo molto bene ma non è supportato dalla squadra. Combatte da solo lì davanti e non riesce a sfondare da solo le difese. Sta giocando meglio degli altri anni, è importante anche per la Nazionale, dove se la gioca con Immobile, ma se fosse stato in un'altra squadra avrebbe fatto il doppio dei gol".

Un giudizio su Francesco Caputo:

"E' molto intelligente, lo ha dimostrato in B e ora anche in A. In tanti dicevano che non avrebbe fatto tanti gol, anche per il suo fisico, invece sta stupendo tutti. E' fondamentale per il Sassuolo, dentro l'area è un cecchino e gioca con la squadra. Con la sua caparbietà e volontà di mettersi in mostra, ha dimostrato che può giocare tranquillamente in A, in qualsiasi squadra".

Milik in bilico a Napoli, forse ci si aspettava di più da lui. Gli darebbe una seconda chance?

"Deve giocare, quando sta troppo fermo ne risente. E' un giocatore importante, da grande squadra. Può essere prima e seconda punta, è un giocatore importante. Chi lo prende, fa un affare. Poteva fare molto di più, se non fosse stato per gli infortuni".

In Serie A qual è l'attaccante che vorrebbe avere nella sua squadra?

"Immobile, per i gol che sta facendo. Ma anche Ibrahimovic, non solo per quello che fa in campo ma anche fuori. E' un allenatore, oltre che un giocatore, riesce a valorizzare i compagni. Con lui è rinato il Milan, sa trascinare tutti".