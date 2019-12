TMW RADIO - Diaconale: "Lazio, con l'Atalanta la svolta. Ora la Champions"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il portavoce della Lazio Arturo Diaconale. Ecco le sue parole:

Sul momento dei biancocelesti e la Supercoppa

"Mi rimane dentro l'aver visto che c'è una determinazione della squadra che fa ben sperare. Quello che abbiamo visto con la Juve e con il Cagliari lo abbiamo ritrovato in Supercoppa. C'è una continuità che fa capire che c'è una forte intesa tra i ragazzi, una forte sintonia tra la parte tecnica e la società. C'è una forte intesa con la tifoseria. Queste tre componenti fanno ben sperare".

Sulla svolta

"Nel secondo tempo della partita con l'Atalanta, quando si è visto che la squadra non accettava di subire una sconfitta così pesante. E' diventata consapevole dei propri mezzi .Quella è stata la vera svolta e ha dato il segno di una maturazione. Ora la Lazio è una squadra matura. La Supercoppa ci convince ad andare con più convinzione avanti in campionato, raggiungere l'obiettivo Champions e fare qualcosa di meglio .Per noi arrivare quarti è determinante, qualsiasi risultato in meglio è una conquista".

Sulle analogie con la squadra del primo scudetto

"Analogie come gruppo senz'altro, come singoli nessuno assomiglia a quella squadra lì. Lo spirito della squadra di Maestrelli era conquistato con allenamenti e scontri tra i vari gruppi. Qui invece c'è grande armonia".

Su Inzaghi

"E' maturato lui ma anche tutto il resto. C'è stato un percorso di crescita che ha riguardato tutti. E tutto questo ha prodotto i risultati che abbiamo sotto gli occhi. Sicuramente l'allenatore ha una grande parte in questo processo di crescita, perché accanto a lui c'è stata la società, nella persona di Igli Tre e del presidente Lotito. L'aver conservato l'ossatura della squadra è importante, si è data la possibilità di maturare a tutti".

Sul mercato di gennaio

"E' quello di riparazione. La Lazio è una di quelle società che deve fare l'esame di riparazione? Si può sempre perfezionare, certo, ma per il momento dico che sia complicato fare meglio a gennaio. Ma se si creano le condizioni per colpi particolari, perché perdere questa opportunità, ma al momento non ci sono possibilità".

Sul progetto stadio

"E' sempre lo stesso, è stato già presentato. Può partire quando ci saranno le condizioni generali politico-amministrative. La vicenda è legata a quanto accadrà anche sul fronte Roma".