TMW RADIO - Dini: "Gaetano vuole rimanere al Napoli"

A Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, Giulio Dini, procuratore, ha parlato del mercato della Fiorentina e non solo.

Su Gaetano

"Il ritiro è cominciato con una idea, ma strada facendo sta dando risposte convincenti. L'allenatore lo ha impiegato tra i centrali davanti alla difesa, non era mai stato entusiasta della posizione ma la sua risposta è stata notevole. L'idea sarebbe quella di rimanere, ma non si esclude nulla".

Su Semplici

"E' un'altra sfida che Leonardo affronta con lo spirito di sempre. Con la concentrazione su quelle che sono le priorità in questo momento. Vuole migliorare ancora, ogni anno si impara qualcosa di nuovo. E per ottenere risultati, si deve essere propositivi".

Sulla Fiorentina

"Chiesa deve rinnovare. Questa città lo ha cresciuto e lo ha fatto affermare. Lui è diventato il miglior giocatore italiano, se fossi in lui non avrei tutta questra fretta di andare via. Questa gestione è partita con un grosso handicap, ci vorrà pazienza. O hai fretta di formarle subito, e non è detto che possa riuscire bene, o molto serenamente aspetti anche l'incastro giusto. Si muoverà sul mercato, ma non prima di agosto".