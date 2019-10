TMW RADIO - Dossena: "Napoli, Mertens e Callejon vanno blindati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A parlare di Napoli (e non solo) a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Andrea Dossena.

Sulla vittoria sul Salisburgo

"Vincere in Europa non è mai semplice. Il Salisburgo gioca qui e ci crede molto. Lavorano molto sul settore giovanile, sull'aspetto tecnico non gli si può dire nulla, sono molto aggressivi. La condizione del Napoli non era ottimale ma Mertens è una garanzia e va blindato assolutamente. Si deve ritrovare tutto il talento di Insigne, perché è un fenomeno come Koulibaly".

Su Meret

"Mancini? E' un ruolo delicato per la Nazionale, servono certezze qui. Quando hai un portiere devi fare una scelta e portarla avanti per un progetto a lungo termine. Anche se vai a cambiare, devi farlo per un lungo periodo. L'alternanza è deleteria".

Su Mertens e Callejon

"Sono due pilastri importantissimi. Abbiamo visto cosa ha fatto il Milan una volta che ha smantellato lo zoccolo duro. E lo dimostra ora la Juve. Certi elementi ti fanno vedere come lavorare, sono giocatori che non hanno prezzo. Sono da tenere. L'uscita di Adl è anche per far uscire fuori i tifosi e dimostrargli tutto il loro amore".

Su Ibrahimovic e la suggestione Napoli

"Le motivazioni contano tantissimo. Lo ha dimostrato in più interviste. I costi? Come visto con altri campioni, si coprirebbe con la vendita di magliette e sponsor. Ancelotti è bravissimo a gestire campioni, non vedo perché non debba andare in porto questa operazione".

Su Gerrard

"Non l'ho mai sentito parlare in negativo. Ha sempre spronato tutti. La prestazione in campo era incredibile, non lo vedevi mai sconfortato, era sempre il primo a trascinarti con il suo carisma. E' il giocatore più completo che abbia mai visto".

Sulle differenze tra calcio inglese e italiano

"Non è solo aspetto fisico ma caratteriale. In Italia si lavora molto, molto di più. Si arriva in A dopo una lunga selezione. Lì si sceglie in base a certe caratteristiche, corpi che con meno benzina riescono a fare cose importanti".