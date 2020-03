tmwradio Emergenza Coronavirus. Lima: "In proporzione Andorra sta vivendo situazione Italia"

vedi letture

Il capitano della nazionale di Andorra, Ildefons Lima, parla ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare dell’espansione del Coronavirus che ha contagiato anche i cittadini di Andorra.

Che situazioni sta vivendo Andorra?

“C’è una situazione simile all’Italia. Adesso siamo chiusi in casa e sono rimasti aperti solo supermercati e farmacie. Si cerca di passare il tempo guardando la TV, giocando con i bimbi e allenandosi a casa. Le giornate sembrano sempre le stesse qui in casa, il weekend scorso si è fermato il campionato e io a 40 anni non posso smettere di allenarmi se voglio continuare a giocare”.

Sei preoccupato da questa situazione?

“Andorra vive di turismo e il dilagare del virus potrebbe essere un vero e proprio problema per l’economia. Prima di questo è un pericolo per la salute, c’è ancora gente che sottovaluta il problema e da irresponsabili sono ancora in giro per le strade. Noi siamo 80.000 persone e per poche persone che non rispettano le indicazioni si invalida lo sforzo di tutti gli altri. Attualmente se non hai motivi validi non puoi uscire da Andorra, in Spagna e in Francia accolgono i nostri casi gravi però anche loro stanno avendo difficoltà, per questo è importante stare a casa per diminuire il numero dei contagi”.

Stai seguendo la situazione italiana?

“Io seguo con particolare attenzione l’Italia e purtroppo sto rivedendo la stessa situazione anche qui ad Andorra. L’Italia è stato il primo paese ad agire per arginare il virus, ora anche gli altri paesi europei affronteranno il problema con molta attenzione. L’immagine più impressionante che è arrivata qui è quella del Duomo di Milano completamente vuoto. In questo momento la mia gratitudine va al personale medico di tutte le nazioni che sono i veri eroi del presente”.

Cosa pensi delle federazioni che cercano di riprendere prima possibile le attività sportive?

“Il denaro muove tutto, vogliono fare il prima possibile per tornare a fare utili. Purtroppo è questa la ragione che li spinge però bisogna aspettare che tutto finisca e poi si può pensare a ricominciare a giocare”.

A breve il podcast dell'intervento dei Ildefons Lima a "Stadio Aperto"