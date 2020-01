TMW RADIO - Eranio: "Milan, Piatek con Ibra può fare bene"

L'ex calciatore Stefano Eranio è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Milan e non solo.

Su Piatek

"La mossa di prendere Ibrahimovic è stata quella di prendere un giocatore di personalità, un leader. Pur a 38 anni è ancora integro, il polacco negli ultimi tempi non ha dato garanzie a livello di gol. Ha bisogno di giocare e di essere servito e forse è stata colpa anche del gioco del Milan. Non lo hanno servito tanto e neanche bene. E' un giocatore che in un'altra squadra può fare bene. Visto che si è cambiato modulo, perché non tenerlo. A due punte potrebbe fare bene".

Su Paquetà

"E' una buona mezzala, nel 4-3-3 potrebbe fare anche il suo. E' un giocatore all'europea, non sembra neanche brasiliano. E' un giocatore che ha qualità, quelli come lui vanno presi a braccetto e gli serve avere continuità. Ora che si è cambiato modo di giocare, chi avrà più problemi sarà lui. Sarà difficile collocarlo in campo. Sarà un problema, anche per quanto è stato pagato. Vederlo fuori non è una buona notizia".

Su Sarri, Conte e Inzaghi

"Per fare un paragone servirebbe metterli con la stessa squadra. In una squadra come la Juve, sul campo sono i giocatori che si gestiscono. In altre squadre puoi fare più l'allenatore e fare qualcosa di più con le posizioni. Invece alla Juve certi giocatori la posizione se la trovano loro. Ma sono tre allenatori validi e meritano la posizione attuale in campionato".