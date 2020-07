tmwradio F.Galli: "Milan, ora si vede la mano di Stefano Pioli"

L'ex calciatore Filippo Galli ha commentato le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

I meriti di Sarri o CR7 su questo Scudetto della Juventus: quali sono?

"Il calcio non è uno sport individuale ma di squadra. Ronaldo è in un contesto di squadra che sta funzionando. Se è prima in classifica, si vede la mano dell'allenatore e va considerata. L'allenatore è importante e non possiamo pensare che uno come Ronaldo non possa avere un impatto. I meriti sono da dividere in egual misura tra giocatori, tecnico e club".

Perché l'idea di calcio di Sarri non si riesce ancora a vedere?

"Ronaldo ha risolto tante partite e il fatto che accentri molto il gioco può aver creato problemi nello sviluppo di un gioco corale che porta Sarri. ma è una stagione non comparabile alle altre vista l'emergenza Covid. Tirare delle conclusioni in questo contesto è difficile. Forse però Sarri a livello caratteriale dovrebbe avere un approccio differente".

Il Milan ha confermato Pioli. E' sempre più il Milan di Maldini?

"La squadra è stata fatta precedentemente, ma è la squadra di Pioli. L'arrivo di Ibra ha dato qualcosa, ma il lavoro di Pioli si sta vedendo. Ibra magari ha dato una mano con i giocatori più deboli al livello caratteriale. Rangnick? E' stata fatta una scelta ponderata".