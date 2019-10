TMW RADIO - Facchetti: "La Juve ha meritato. Inter in costante crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, Gianfelice Facchetti ha commentato le ultime dal mondo della Serie A. Queste le sue parole:

Su Inter-Juventus: "Dispiace perdere una partita sentita come Inter-Juve. Onore agli avversari, che hanno sicuramente meritato la vittoria. Ho comunque apprezzato l'Inter: i margini di crescita e miglioramento sono evidenti, poi rispetto alla Juventus è chiaro come ci sia una grossa differenza a livello di organico. C'è stato anche un pizzico di sfortuna per l'Inter, che ha tenuto testa ad una autentica corazzata, che da quasi un decennio domina in continuazione. Da dopo la pausa sarà importante ricominciare subito ad afrontare con la stessa convinzione delle prime giornate le prossime partite".

Sui finali di gara: "Per potere reggere il confronto contro club più attrezzati, come dice giustamente il kjster Antonio Conte, questa squadra ha bisogno di andare sempre al massimo. L'Inter è ancora ricca di giovani che devono imparare a gestire le partite, specialmente dal punto di vista fisico".

Sul nuovo stadio: "Egoisticamente parlando, mi piace l'idea che si possa portare avanti il progetto di un impianto sportivo assieme al Milan. Le logiche di decisione devono poi essere ovviamente quelle relative al business. Da parte interista, mi sarei aspettato più che i nerazzurri intraprendessero un progetto individuale. La questione San Siro mi sembra evidente non sia soltanto una chiacchiera: la questione Terzo Anello è assolutamente da considerare".