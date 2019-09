TMW RADIO - Faccini: "Roma, tempo di esami. Dzeko fondamentale"

A dire la sua sulla Roma e non solo a TMW Radio, durante Stadio Aperto, è stato l'ex calciatore Alberto Faccini.

Sul debutto dei giallorossi in EL

"Le aspettative erano altre, ci si aspettava di più. Sono mancati i risultati, soprattutto con Genoa e Lazio. Si sta puntando molto sul lavoro del mister. C'è stata un'ottima Roma con il Sassuolo, però è ancora tempo di esami".

Sulla società giallorossa e il mercato

"Ero perplesso su Mkhitaryan, messo ai margini dall'Arsenal. Andiamoci comunque piano, ha fatto una bella partita all'esordio, ma si è ripartiti da Dzeko. Lui è fondamentale per questa squadra. Si è messo sul groppone tutta la situazione. Si sta costruendo qualcosa di nuovo attorno a lui. Petrachi? Non era facile mandare via tutti gli esuberi. Forse è mancata la sostituzione di Manolas. Smalling? Non credo sia la soluzione ideale. Comunque Petrachi ha fatto una bella pulizia e ha sistemato qualche ruolo. La Roma è pronta per affrontare il campionato, ma non so a che livello".

Sulla Champions

"Bene il Napoli, Ancelotti la sta plasmando come vuole lui. Llorente è stata una grande soluzione, non potendo arrivare ad Icardi. La Juve? Si sa che l'Atletico non molla mai. Mi ha sorpreso in negativo l'Inter. Ha nomi importanti e con un grande allenatore. Serve più gioco, non solo giocatori importanti".