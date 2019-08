TMW RADIO - Falsini:" Danilo meglio di Cancelo. Sorpresa Cagliari"

Gianluca Falsini, allenatore, ha parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto, di Fiorentina e non solo.

Sulla Viola e la Juventus

"Conoscendo Montella non sarà mai un 4-2-3-1, ma si muoveranno tanto. Ci sono giocatori che agggrediscono gli spazi vuoti e sarà interessante vederli. Potranno arrivare comunque altri calciatori. Deve per forza farli. Così come la Juventus. Tipo? Icardi".

Sui terzini della Juventus

"Danilo è un passo indietro a Cancelo come qualità in fase di possesso, ma non in fase di non possesso. Cancelo ha tante qualità ma anche tante lacune. Danilo non sarà il Gentile della situazione ma è migliore di Cancelo. Cuadrado terzino? Guardiola ha voluto Cancelo anche se sa che non sa difendere, perché la palla ce l'hanno sempre loro. Cuadrado può starci lì, se ha la predisposizione mentale di imparare quel ruolo. Sarebbe un'arma in più".

Su Parma e Cagliari

"Per ora sta ricalcando la stagione scorsa. Si giocherà con le ripartenze di Gervinho e Biabiany. Sono molto incuriosito dal Cagliari, che ha fatto un bel mercato. Maran ha a disposizione una rosa non per la salvezza".