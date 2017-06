TMW RADIO - Fedele: "Il caso Donnarumma ormai è una barzelletta"

Furio Fedele, firma de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Il caso Donnarumma? Sinceramente sono un po' infastidito da questa vicenda. Adesso è colpa degli hacker, sembra una barzelletta. L'unica attenuante è che Donnarumma ha 18 anni, tutti a quell'età hanno fatto sciocchezze, ma deve capire che è un personaggio pubblico. Gigio in campo ha dimostrato di avere grande equilibrio, è fra i migliori nonostante la giovane età. Fuori deve farsi guidare. In tanti anni non avevo mai vissuto una situazione così confusa e caotica. Biglia? Si è allontanato un po', è tornato di moda il nome di Badelj della Fiorentina. Kalinic? Ha tanta esperienza internazionale, fondamentale per non fallire il preliminare di Europa League".