TMW RADIO - Fedele: "Kalinic? Il Milan preferirebbe Aubameyang"

Il giornalista Furio Fedele ha parlato oggi ai microfoni di TMW Radio, analizzando alcune tematiche calde in casa Milan: “Biglia mi sembra che oggi abbia dato un segnale abbastanza preciso, non si è presentato alle visite mediche con la Lazio. C’è qualcosa che bolle in pentola. Per quanto riguarda Kalinic, la preferenza del Milan va ad Aubameyang. Il Milan ci sta pensando, sta lavorando con il padre per la trattativa. Il Milan potrebbe avere una corsia preferenziale se il giocatore decidesse di tornare in Serie A. Gli esuberi da piazzare? Di giocatori ce ne sono tanti e sono anche di un certo valore. Bacca ha un valore a due cifre così come De Sciglio o Lapadula. Kucka è passato al Trabzonspor, è stata una plusvalenza discreta, per il resto Mirabelli è stato chiaro: vendiamo e non svendiamo”.

