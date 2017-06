TMW RADIO - Fedele: "Milan bravo a prendere Raiola in contropiede"

© foto di Federico De Luca

Furio Fedele, firma de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, commentando il mercato del Milan: "Il Milan è partito bene sul mercato, dopo i tanti ritardi causati dal closing. Morata? Mourinho lo vuole a tutti i costi: è disposto ad inserire anche de Gea come contropartita per averlo. Sicuramente farebbe la differenza. Su Donnarumma dico che ci sono interessi che vanno al di là del lato economico. Il Milan però è stato bravo a prendere in contropiede Raiola, chiedendo che sia il giocatore a parlare. I tifosi ora stanno dalla parte della società. Da domani scatta il countdown: dentro o fuori, si risolve in una settimana. Più che su Deulofeu io punterei su Papu Gomez, perché il Milan l'anno prossimo deve entrare nelle prime quattro". Ascolta l'intervento completo cliccando sul link in calce: