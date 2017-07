TMW RADIO - Fedele: "Milan, Montella vuole Biglia ma Lotito non fa sconti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Furio Fedele, storica firma de Il Corriere dello Sport, ha fatto il punto della situazione sul Milan ai microfoni di TMW Radio: "A Milano ora fa molto caldo, per il ritiro, ma Montella fa allenare i suoi la mattina presta. Al Milan manca un centravanti, dato che Bacca e Lapadula sono in partenza: i rossoneri vogliono affrettare i tempi. Montella vuole Biglia perché non considera arruolabili da play davanti alla difesa Locatelli e Montolivo. L'argentino si è promesso al Milan e vuole lasciare la Lazio: l'ipotesi del rinnovo non è da considerare. I biancocelesti, nonostante avessero sondato Lapadula e Montolivo, non hanno intenzione di inserirli però direttamente nell'affare, e Lotito non è uno che fa sconti. Aubameyang? Il 15 si chiude il mercato in Cina, e il Tianjin era pronto ad offrire uno sproposito. Aumbameyang ha ancora degli amici a Milanello e tornerebbe volentieri, ma si troverebbe senza Champions League. La trattativa è difficile, complicata ed onerosa anche se questo Milan non ha paura". Per ascoltare l'intervento completo, clicca sul link sottostante: