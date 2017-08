TMW RADIO - Fedele: "Milan, occhio a Gomes: può arrivare in prestito"

Il giornalista Furio Fedele, intervistato da TMW Radio, ha parlato così dei temi più attuali in casa Milan: "Cristiano? Sognare non costa nulla, ma personalmente mi sembra difficile. Cristiano Ronaldo a mio giudizio è veramente troppo in là non solo per il Milan, ma anche per quasi tutte le altre le squadre. Diego Costa? Vuole tornare all'Atletico Madrid, sogno che potrebbe realizzare dal prossimo gennaio. Non lo vedo caldo come nome in ottica Milan. André Gomes? Potrebbe arrivare con la formula del prestito. Il Barcellona ha gradito molto la valorizzazione che i rossoneri hanno fatto di Deulofeu".

Ascolta l'intervista completa nel podcast in calce.