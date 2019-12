TMW RADIO - Fedele: "Sarri? Come uno dell'Equatore che vive al Polo Nord"

Enrico Fedele, direttore sportivo, sul mercato del Napoli, dell’Inter e della Juventus:

Quale regista per il Napoli?

"Farei un nome di un giocatore che è già stato in Italia, ovvero Paredes. Ultimamente è anche venuta fuori la pista di Schone del Genoa. Il Napoli deve tamponare la situazione solo per 6 mesi, perché in estate dovrebbe arrivare già Amrabat dal Verona. Avendone già uno pronto a giugno, mi sembra assurdo spendere adesso tanti soldi per comprare un regista".

Le altre manovre del club azzurro?

"Prenderà anche il terzino sinistro, credo Rodriguez del Milan. In uscita? Penso Tonelli andrà a Lecce e vedremo che farà Callejon. Il Napoli ha fatto un ciclo eccezionale ma ora la squadra è da rifondare. Dare a Mertens e Callejon 3,5 o 4 milioni per il rinnovo, considerando l'età, mi sembra troppo".

L'operazione Politano-Llorente può decollare?

​​​​​​​"Potrebbe fare il Suso della situazione, anche se credo possa servire poco o nulla Politano".

Chi vince la partita su Vidal?

"Credo la vinca l'Inter e a questo punto potrebbe uscire un centrocampista dalla rosa di Conte, che è corta solo davanti. Non c'è l'omologo di Lukaku".

Su Paratici e Marotta:

"A Paratici manca Marotta e a Marotta manca Paratici. Tempo fa è stata fatta una scelta di campo, soprattutto su Ronaldo, e Marotta non era d'accordo. La Juve questo giugno voleva dare via tre giocatori: Higuain, Dybala e Matuidi. E quindi? In base a che fanno il calciomercato?".

Su Iachini:

"Lo conosco bene, è un guerriero e gli faccio un grande in bocca a lupo. Ci vogliono quelli come lui. La Fiorentina deve stare attenta, è una squadra giovane che sta rischiando. Deve mettere da parte le bellezze e prendere in mano la clava, ragionando sull'obiettivo salvezza. Così come il Napoli, purtroppo, che deve lasciar perdere il 4° posto. Non bisogna farsi illusioni".

Come valuti questi primi sei mesi di Sarri alla Juve?

"Come uno dell'Equatore che si trova al Polo Nord. Non è il suo ambiente. Qualcosa non va, per esempio non giocano i calciatori che sono stati presi come Rabiot e Ramsey, mentre i migliori sono quelli che in estate dovevano essere ceduti tipo Matuidi, Higuain e Dybala. La Juventus non è abituata a difendere come vuole Sarri".