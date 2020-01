TMW RADIO - Fedele: "Umiliante che Ibra faccia da badante al Milan"

© foto di Federico De Luca

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan dai microfoni di TMW Radio. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Le parole di Ibrahimovic sono state impoertanti. Ha parlato di lavoro, di sacrificio, di volersi rimettere in gioco. Spero che queste parole non siano entrate e uscite dalle orecchie dei milanisti. Trovo poi umiliante che un gruppo di lavoro strapagato abbia bisogno della badante, col frustino e il bastone, per poter rendere. Questa è una cosa che non è accettabile, soprattutto in un ambiente professionale come il mondo del pallone. Ognuno di noi si alza, fa il suo dovere commettendo anche degli errori, ma con impegno. Se Ibrahimovic serve a questo vuol dire che siamo arrivati al punto più basso del milanismo. Ibrahimovic non può fare da badante, neanche a un Pioli che non è saldissimo. Il problema è sempre nel manico e ad oggi è meglio pensare al +6 sulla zona retrocessione che al -14 dalla quota Champions. Ibrahimovic è un bazooka nelle mani di Pioli da usare, anche perché un Milan che ha come miglior cannoniere un terzino è una cosa che non sta né in cielo né in terra".

Il futuro di Piatek?

"Contro la Rhodense hanno giocato con Suso, Ibrahimovic e Calhanoglu. Questo credo che sarà il tridente che vedremo contro la Sampdoria. Ibra si sta preparando per l'esordio da titolare a San Siro. Questo è quello che serve per rispondere alla domanda sul polacco che a mio avviso ha patito tantissimo l'addio di Cutrone che la scorsa stagione ha sia segnato ma anche contribuito con il suo gioco a far segnare l'ex Genoa".

Suso?

"Lui sta solo a destra, l'area di rigore non sa neanche cosa sia. La palla però la sa mettere e Ibra è un funambolo in area e con la palla può fare qualsiasi cosa. La stessa cosa sa fare Calhanoglu. Suso è un ragazzo intelligente e ha capito che con Ibra deve mettersi al suo servizio".

Bonaventura?

"È un esempio per le scuole calcio ma ancora ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione e ha un contratto in scadenza che non si sa se verrà rinnovato".