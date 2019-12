TMW RADIO - Ferrari: "A Sarri date tempo. Scudetto? C'è anche la Lazio"

Il noto giornalista Fabrizio Ferrari è intervenuto durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio per commentare la sconfitta della Juventus e la situazione della Lazio: "Preferisco parlare della partita e non dell'arbitraggio. Sicuramente l'infortunio di Bentancur ha condizionato la partita. Se non fosse uscito la Juve avrebbe vinto la partita. Chiellini è troppo fondamentale per questa squadra ed Emre Can sta fornendo delle prestazioni negative. Per vedere un cferto tipo di gioco, a Sarri serve del tempo proprio come aveva fatto a Napoli. Nel gioco del tecnico toscano i primi difensori sono gli attaccanti. Nelle partite che contano la Juve ha giocato bene, compresa quella con la Lazio. Le alternative però non sono all'altezza, ci volevano delle scelte più importanti sul mercato. Mi aspetto l'uscita a Gennaio di Mandzukic perchè solo se cedi puoi comprare. Cuadrado si sta adattando a un ruolo che non è il suo mentre Pjanic e Bonucci stanno crescendo. Per quanto riguarda la Lazio, dovrebbe avere più punti di quelli che ha dato il valore della rosa. Sta venendo fuori la sua forza. Per la lotta Scudetto conterà molto il fatto di non avere le coppe europee".