TMW RADIO - Ferri: "Difficile per l'Inter fare meglio di così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Ferri, ex difensore di Inter e Sampdoria, ha parlato a TMW Radio durante la Tribuna Stampa pomeridiana, per parlare del gran momento di Inter e Spalletti.

L'Inter in difesa sta offrendo prestazioni validissime...

"La linea difensiva in passato aveva palesato i limiti maggiori, ma quest'anno con l'arrivo di Skriniar la squadra è più solida. Spalletti poi ci ha messo del suo e di questo gliene va dato atto. Inoltre arriva da un'esperienza tosta a livello mediatico e di pressione come quella con la Roma, che lo ha fortificato. La piazza capitolina non è affatto facile e anche il lavoro che sta facendo adesso Di Francesco è da sottolineare".

I nerazzurri dovrebbero essere più sfrontati e spregiudicati?

"Probabilmente qualcosina in quel senso manca, ma l'Inter da inizio stagione si è migliorata tantissimo. Al momento è al massimo e ad oggi più di così non può fare. Potrebbe incontrare delle difficoltà, soprattutto qualora perda dei giocatori per infortunio. L'anno è lungo e l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Va evidenziata inoltre un'altra cosa: Spalletti ha un vincolo tattico, perché con questi giocatori può giocare solo in questo modo e se gli avversari riescono a bloccare le fonti di gioco nerazzurre difficilmente poi il tecnico ha gli elementi per cambiare. In generale la squadra sta rendendo al meglio e se a marzo si troverà ancora aggrappata alla vetta potrà senza problemi dire la sua".