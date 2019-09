TMW RADIO - Ferri: "Inter ambiziosa. In Champions ancora tutto aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di "Stadio Aperto" su TMW Radio, l'ex Inter Riccardo Ferri ha commentato le notizie più importanti della giornata calcistica, concentrandosi in particolare sui temi caldi in casa nerazzurra. Questa la sua analisi.

Su Conte

Questo scorcio di campionato ci ha fatto capire quanto sia bravo Conte a trasmettere la propria filosofia di lavoro in allenamento e durante la partita ai propri giocatori. Rispetto alle passate stagioni è una differenza fondamentale.



Su Lukaku

Ha capito che gode di grande stima da parte dello staff tecnico: il suo inserimento è stato davvero semplice e rapido, ha stupito i compagni anche per la sua abilità con la lingua italiana. Il belga è stato scelto da Conte e portato a casa con forza grazie al grande lavoro di Marotta: l'arrivo di un top player come lui certifica le ambizioni della società.

Sul gap con la Juve

In generale, rispetto alla Juventus il gap sta nella grande quantità di alternative che i bianconeri hanno. la rosa nerazzurra è più corta, ma le ambizioni sono tangibili: questa stagione è l'inizio di una scalata che deve riportare i nerazzurri a giocare un ruolo da protagonista in Serie A e in Europa.

Sul percorso in Champions League

L'inter ha affrontato lo Slavia Praga al di sotto delle proprie possibilità, e questo giustifica la rabbia di Conte nel post partita. Nel derby la squadra però si è rialzata nel migliore dei modi. Il pareggio tra Barcellona e Borussia Dortmund lascia la situazione tranquilla ed entrambe non mi sembrano impossibili da affrontare, gli stessi blaugrana in campionato sono in difficoltà. Sono ottimista, ci sono tanti giocatori abituati a giocare grandi sfide a livello internazionale.

Su Icardi

Grande dispiacere vederlo andar via così: non ricordo nel calcio una vicenda simile alla sua. Mauro ha scelto di non abbracciare un gruppo che ne riconosceva le grandi qualità tecniche e da professionista. Ha scelto una grande piazza per rilanciarsi: nel Paris Saint Germain può fare la differenza, specie considerando il livello del campionato.