TMW RADIO - Ferri: "Inter ha identità, con la Juve test importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sull'Inter

"La sfida al Barcellona ha lasciato segnali positivi e negativi. E' un percorso che l'Inter deve fare per conoscere la sua identità. Per capire quanta strada ha fatto e quanta ancora ne deve fare. Era un test importante, c'era molta curiosità ed aspettativa, quanto Conte e il progetto della società potessero cambiare l'Inter. Pur avendo cominciato da poco un nuovo percorso, ha fatto vedere di avere un'identità. La personalità che ha fatto vedere, mettendo in difficoltà il Barcellona, fa ben sperare. E' una squadra che sa quello che deve fare, che crede molto nella filosofia del tecnico, uno che non molla mai. Qualitativamente è migliorata molto, anche grazie ai nuovi giocatori italiani, ma anche a Lukaku e Godin".

Sulla sfida con la Juve

"La Juve è cresciuta molto, poi ha 24 ore di vantaggio sui nerazzurri. Inciderà molto sull'aspetto fisico e mentale. Ma le motivazioni sono tantissime e spesso la stanchezza affiora meno rispetto ad altre gare. Il reparto che può mettere in difficoltà i bianconeri? Il centrocampo. Se gioca con aggressività, tagliando i rifornimenti all'attacco, può far bene".