TMW RADIO - Fiorentina W, Guagni: "Chiamata di Commisso inattesa"

Il capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni ha parlato così ai microfoni di TMW Radio durante Stadio Aperto di quest'oggi: "Il calcio femminile è un movimento in crescita che può esprimere ancora tanto. Dobbiamo portarlo avanti con tanta passione perché crediamo in un futuro migliore, che possa trarre vantaggio alle nuove generazioni. Nessuno ci avrebbe mai creduto. Le nuove generazioni avranno degli obiettivi e sa che la calciatrice può essere un mestiere.

Su Antognoni: "E' una figura importante per Firenze e la Fiorentina. Io credo in questa città e in questa Fiorentina e spero di ritagliarmi anche un futuro nella società gigliata proprio come Giancarlo

La telefonata di Rocco Commisso: "E' stata totalmente inaspettata. Appena ho preso la decisione di rimanere e subito dopo è arrivata la chiamata del presidente. Mi ha mostrato grande affetto dicendomi che avevo fatto la scelta giusta".

Inizio stagione: "Adesso abbiamo ingranato, abbiamo avuto delle difficoltà, ma ora vogliamo riagganciare le prime posizioni in classifica".

Sul ruolo: "Sono sempre stata abituata a giocare alta e anche in difesa. Finchè gioco sulla fascia va bene tutto".

Sulla Juve e un campionato equilibrato: "Ci sono un po' di punti di differenza. Dipende tutto da noi. Non possiamo fare passi falsi. Ci sono ancora tante partite. Il campionato quest'anno è più avvincente e competitivo. Giocare al Franchi è veramente bello ed un'emozione. Farlo con la Juve sarebbe top".