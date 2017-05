TMW RADIO - Fiori: "Impresa Lazio. E Inzaghi era solo un'alternativa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giornalista de La Repubblica Stefano Fiori, intervistato da TMW Radio, ha parlato così dell'ottimo campionato della Lazio: "Inzaghi ha realizzato una grande impresa, facendo il record di punti della gestione Lotito. A Roma c'è grande euforia per una stagione così esaltante, ma anche il rammarico di non poter centrare la Champions con un punteggio e una corsa del genere. Non credo che a inizio anno ci fossero gli elementi per pensare a un campionato così. Bielsa era un personaggio che stuzzicava molto l'ambiente, Inzaghi è stato una soluzione di scorta, ma alla fine è riuscito a sconfessare tutti".

