Antonio Floro Flores ha messo la parola fine sulla sua carriera da calciatore qualche settimana fa. Ospite a 'Stadio Aperto' su TMW Radio, ha ricordato i momenti indelebili della sua carriera, soffermandosi anche su Conte e Sarri (avuti come allenatori): "Conte era il primo anno che allenava da professionista, si vedeva era preparato ma con una mentalità ancora troppo da calciatore. Dopo essere tornato dall'esonero ha creato un bellissimo rapporto coi calciatori, è cambiato radicalmente. I secondi sei mesi per me con Conte sono stati i più importanti, anche oggi quando c'è la possibilità ci sentiamo e parliamo molto. Negli anni mi ripeteva spesso del perché un calciatore come me non fosse in Nazionale. Siamo in grande rispetto e stima".

Ti aspettavi questa crescita di Sarri?

"Il mister è cambiato nel carattere, perché se avesse continuato ad avere quello visto ad Arezzo non avrebbe mai allenato. Voleva che tutti noi calciatori, avessimo le scarpe uguali, tipo molto scaramantico. Con lui ho creato un rapporto di sincerità, non tutti hanno queste caratteristiche. Ha cambiato modo di adattarsi ai calciatori, oggi non guarda neanche più le scarpe (ride, ndr). Era uno molto preparato e conosceva dettagliatamente tutti i calciatori a disposizione. Ogni volta che lo incontravo in giro per i campi raccontavamo tanti episodi divertenti. Di testa è cambiato molto, ora è uno dei più forti al mondo".

