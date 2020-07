tmwradio Floro Flores: "Milan, perché mandare via Pioli? Belotti a vita al Torino"

A dire la sua sugli argomenti di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante Antonio Floro Flores.

Milan, che ne pensa del futuro di Pioli?

"Ricostruire ogni anno la squadra, cambiare l'allenatore e ripartire da zero è sempre difficile. I giocatori lo stimano e questa risposta è importante. Ci tengono, gli stanno dando tutto. ha preso un Milan in difficoltà. Con Rangnick sai quello che perdi ma non sai quello che trovi. Per me è una follia cambiare. Boban? Ha lasciato forse perché non condivideva certe scelte e le cose stanno venendo a galla. Levare un allenatore che insieme a Ibrahimovic ha risollevato una squadra che era criticata fino a qualche mese fa è inconcepibile. Bisogna tenere poi Ibra, anche se ha 39 anni ha dato grandi stimoli agli altri, è un campione in tutti i sensi".

Il Sassuolo può seguire le orme dell'Atalanta?

"Sì, perché ha dirigenti che sanno puntare sui giovani, cosa che molti club non fanno. Sanno farli crescere bene nel settore giovanile, che gestiscono molto bene. Il Sassuolo vuole formare giocatori e mandarli via, ne è consapevole la società di questo. Ed è normale che sia così. L'Atalanta oggi è così ma è da 14-15 anni che sta costruendo questo progetto. Credo che tutte le squadre, tranne qualche big, dovrebbero avere da esempio l'Atalanta".

Per Ferrante, Belotti andrà al Napoli. Che ne pensa?

"Credo che Belotti sia molto legato al Torino e da lì non si muove più. A meno che Cairo non lo cacci. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia ma può darsi anche che voglia mettersi in gioco da qualche altra parte. Via per una big? Gli obiettivi del Torino erano altri, la squadra era stata costuita per ben altro".