Foggia (ds Benevento): "Vogliamo crescere. Remy, trattativa folle. Glik ci piace"

L'ex calciatore e direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Stagione trionfale del Benevento. Qual è la fotografia di questa cavalcata?

"Il giro di campo con Inzaghi e il presidente. Racchiude il campionato fatto quest'anno, quando c'è una unione così è un punto di partenza incredibile. E' stato un sogno per tutti".

Filippo Inzaghi ha trovato il suo ambiente:

"Sono contento per il presidente, perchè merita palcoscenici importanti. E per Pippo perché in questo mondo si è troppo veloci nell'etichettare tecnici e giocatori. Ha vissuto un momento di difficoltà lo scorso anno a Bologna e quest'anno si è ripreso quello che gli avevano tolto. E' un grande professionista, una competenza incredibile".

Cosa non si deve sbagliare ora?

"Abbiamo iniziato un percorso per tornare in Serie A pronti, non solo sotto l'aspetto tecnico anche societario. Gli errori da non commettere sono quelli di cambiare tutto. E' una squadra che ha un'anima, che non va snaturata, anzi arricchita con giocatori che possono innalzare il livello tecnico e caratteriale".

Younes e Llorente sono vostri obiettivi?

"Sono forti non solo per noi ma per tante altre squadre di A. Non bisogna fare troppi voli pindarici. Abbiamo bisogno di giocatori da Benevento e faremo di tutto per non sbagliare. Vedo tanti nomi accostati a noi, importantissimi, ma sappiamo che sarà difficile portarli. Dobbiamo puntare a chi è alla nostra portata ed è utile al nostro progetto".

Ci spiega il colpo Remy? Arriverà anche Glik?

"Remy era in scadenza e ci è sempre piaciuto. Ha avuto difficoltà con il rinnovo con il Lille in maniera folle ci siamo tuffati sul giocatore e abbiamo avuto la possibilità di chiudere in breve tempo. Glik mi piace e seguiamo come altri calciatori".

A chi si ispira?

"Paratici e Tare, che sono il top al mondo. Sono due figure di riferimento per noi giovani che stiamo iniziando un percorso".

Quanto conta il settore giovanile per il Benevento?

"Ci stiamo lavorando da anni e vogliamo migliorare, facendo investimenti importanti. Ci puntiamo molto e speriamo vengano fuori giocatori importanti nei prossimi anni".

Chi rimarrà per il prossimo anno?

"Ce ne sono tanti, il gruppo quasi per intero rimarrà. Verranno fatte delle scelte anche a seconda del mercato in entrata e delle richieste per i nostri giocatori. I numeri dicono che non siamo da B e ci sono giocatori con esperienza in A. Non c'è motivo di rompere tutto".

Chi prendere ad esempio?

"lo ha detto il presidente, l'Atalanta. Sappiamo quanto ci hanno messo ad arrivare a quei risultati. Noi puntiamo a noi stessi e vogliamo costruire qualcosa d'importante".

Roberto Insigne è un giocatore che può essere al livello del fratello?

"E' cresciuto tantissimo, sta completando un percorso di maturazione. Il prossimo anno sarà un banco di prova importante, ha tutto per la categoria e fre qualcosa d'importante".