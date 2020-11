tmw radio Foschi: "Juve, così penalizzi Dybala. Roma, Berta e Paratici ottimi ds"

Il direttore sportivo Rino Foschi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del caso Dybala e non solo. Ecco le sue parole:

Che ne pensa del momento di Dybala alla Juventus?

"La Juve ha fatto grande confusione. E' un campione, lo ha dimostrato. Se lo fai giocare con continuità nel suo ruolo, è eccezionale. Non so perché hanno preso Chiesa, e ne è andato in mezzo Dybala. Non va trattato così l'argentino, ha un potenziale enorme ma se non gli dai continuità... Kulusevski è un esterno più forte di Chiesa, Dybala può fare due ruoli, Morata e CR7 sappiamo cosa fanno. Se hanno preso Chiesa, a questo punto vogliono vendere Dybala. E' stato gestito male, nel caso andava ceduto prima. Ora, in questa situazione, è penalizzato".

Si è pentito di averlo mandato Dybala alla Juve?

"Assolutamente no, perché lui voleva la Juve fortemente e anche i bianconeri. Mi sono incontrato con Inter, Napoli, ma alla fine ero sicuro che sarebbe andato alla Juve, perché Paratici lo voleva fortemente".

Paratici rimarrà alla Juve?

"Per me è l'ultimo anno, deve provare un'avventura in Inghilterra".

La Juve ha fatto male a mandare via Marotta?

"La Juventus ora è in sofferenza, Marotta voleva fare altro ma s'era spezzato qualcosa tra lui e Agnelli, in particolare sulla questione dei conti".

Genoa, Preziosi terrà Maran sulla panchina?

"E' una piazza molto pesante quella di Genova, non è semplice per Preziosi. Se fai i numeri, vai avanti".

Che ne pensa di Giuntoli, Sartori e Tare?

"Giuntoli ha dimostrato di aver fatto il salto triplo, Sartori è una persona seria e un altro bravo ds, Tare è un fenomeno".

Roma punta a un ds straniero, che ne pensa?

"Siamo sul ridicolo. In Italia ce ne sono di bravi, devono conoscere bene l'ambiente. Chi vedrei bene? Berta era sottovalutato in Italia, andrebbe benissimo. Ma avrei visto molto bene Paratici, insieme a Fonseca, che mi piace molto. E nello spogliatoio avrei riportato Totti. Sarebbe un braccio destro importante".