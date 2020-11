tmw radio G.Ferri: "Questo Torino non ha un'idea di gioco. Classifica pericolosa"

A parlare delle due squadre torinesi a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri.

Dybala, problemi ancora di condizione o non riesce a trovare la posizione in campo?

"La condizione di Dybala è uguale a quella della Juventus. Se leviamo Morata e Ronaldo, sono stati gli unici che hanno dato intensità. Non sta bene come tanti giocatori e poi non c'è un gioco adatto a lui. Ha bisogno della palla in mezzo ai piedi".

Rischia Giampaolo sulla panchina del Torino?

"Le frasi nel post Lazio non andavano dette, almeno davanti alle telecamere. Non mi ricordo così tante scuse. Questo Torino ha preso 15 gol, sono troppi. Nel momento in cui non vinci e sei in una zona di classifica pericolosa, se dici queste cose i giocatori che reazioni possono avere?".

Avresti scelto un altro al posto di Giampaolo?

"Cairo ha detto che lo stava inseguendo da anni, che era un suo obiettivo. Lo ha scelto per cambiare anche il gioco della squadra. Adesso un'idea di gioco devi averla. Poi puoi anche perdere, ma devi avere un'idea di gioco. Il problema è che questo Torino adesso non ce l'abbia".