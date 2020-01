TMW RADIO - G.Ferri: "Torino altalenante, manca Iago Falque"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Giacomo Ferri è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Sui voti del girone d'andata

"Voto positivo alla Lazio di Inzaghi, perché sta facendo cose spettacolari. Gli darei un 10. Voto negativo alla Roma, anche se ha avuto infortuni, nell'ultimo periodo non è stata costante, cosa che ha fatto la Lazio. Aveva cominciato molto bene, è forte, ma manca di continuità ed è calata".

Sul Torino

"La contestazione è iniziata quando ci sono stati problemi con i tifosi. Per un allenatore i risultati sono quelli che contano però, vale per tutti, non solo per Mazzarri. Il Torino, come lo scorso anno, quando puoi fare il salto di qualità, stecca. La contestazione è dovuta ai risultati. La scusante Mazzarri ce l'ha, perché ti è mancato Iago Falque, che lo scorso anno ti ha fatto la differenza e può aiutare gli attaccanti. Nel momento in cui poi viene a calare la forza fisica, una squadra muscolare come il Torino ne ha patito".

Su Dzeko

"Ha fatto solo 7 gol, sono pochi per un giocatore del genere. Spero per la Roma che riesca a fare i gol che ci ha abituato a fare. Credo molto in questa Roma, mi piace come è stata costruita. Basta un momento per dare la svolta".

Su Piatek

"Lo terrei, non puoi lottare per certi obiettivi tenendo solo Leao e Ibrahimovic. A meno che il Milan non ci creda. Io lo rilancerei. Lo scorso anno ,nonostante le problematiche del Milan, ha fatto 21 gol. Deciderà Pioli come farlo giocare, ma io lo terrei".