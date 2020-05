tmwradio G.Ferri: "Torino, cambia marcia o rischi davvero. Serve un gruppo unito"

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri ha parlato di Torino e non solo in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Una situazione delicata in casa Torino:

"Nelle ultime partite ha perso perso sempre. Spero che si cambi marcia alla ripartenza, o rischi di ritrovarti in una situazione complicata. Ho fiducia in Longo, ma è la società che deve stargli vicino e la squadra seguirlo per cambiare marcia. Per uscire dalla crisi, deve rimanere unito".

Quali le responsabilità maggiori e di chi?

"Ce le hanno tutti, non solo Mazzarri che è stato esonerato. Il tecnico è il primo che paga, ma quando sei in questa situazione sono colpevoli tutti. Qualcosa non ha funzionato, la squadra però è ottima".

Quanto rischia ora?

"E' tutto nelle mani del Torino. Sono curioso alla ripresa di vedere l'approccio. Ora dipende dai giocatori".

Pogba può tornare alla Juventus?

"Cifre troppo alte. Ma a livello tecnico manca molto a questa Juventus. Farebbe fare al centrocampo bianconero un grandissimo salto di qualità. Sarebbe un grande colpo il suo ritorno".