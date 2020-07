tmwradio G.Ferri: "Torino-Genoa partita delicata. Credo nel secondo posto dell'Inter"

A dire la sua sul momento del Torino e non solo è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri.

Osimhen-Napoli, ormai è fatta:

"Ha fatto un grande acquisto per il futuro. A livello di ruolo, potrà sfruttarlo in più posizioni".

Stasera partita delicata tra Torino e Genoa:

"E'' una partita determinante per entrambe le squadre. Il Torino ha ancora un jolly, ma dipende dalle altre dietro. Il Genoa da stasera non può più sbagliare. Se dovesse vincere il Torino, è quasi salvo. Il Genoa deve vincere per uscire da questa situazione. Sarà una partita molto tesa".

Che voto dare a Longo?

"Lo conosco dal settore giovanile. E' subentrato in un momento particolare, ma credo che ha grandi possibilità di miglioramento. Ha preso una squadra non facile e non era semplice fare bene. Spero possa portare fuori la squadra da questo momento delicato".

Un parere su Sarri:

"La cosa sbagliata è che Sarri faccia il suo gioco. Lui, come tutti i tecnici della Juve, devono adattarsi alla squadra. Non possiamo pensare che faccia giocare la squadra come il Napoli. E' stato preso per far giocare meglio la squadra per avere delle chance in più in Champions. Per ora non è stato così. E' però prima in classifica giocando male".

Se vince stasera, l'Inter può riaprire il discorso Scudetto?

"Credo che l'Inter arrivi seconda ma non credo che possa riaprire il campionato".