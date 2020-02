vedi letture

tmwradio G.Ferri: "Torino, ora muovi la classifica per scacciare via le paure"

Per parlare del Torino e non solo è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri.

Momento positivo per il Milan. Dall'altra parte paura per il Torino:

"Le dichiarazioni di Longo sono giuste, deve cercare di uscire da questa situazione non semplice. Dopo 5 partite non riesci a fare un punto e diventa tutto problematico. In questo momento bisogna stare molto attenti e che il Torino torni a giocare come è nelle sue possibilità. Ieri non è stato un Toro aggressivo. Il Milan ha giocato sulle punte. Deve pensare a muovere alla classifica, perché quelle dietro si stanno muovendo e poi subentra la paura di essere risucchiato in certe zone".

Ibrahimovic ha avuto un impatto importante al Milan. Che futuro vedi per lui?

"Dipende dalla programmazione della società per il futuro. Ha dato qualcosa in più a questo Milan. Non credo possa arrivare in Champions, ma credo che sarà lo svedese a decidere. Ha talmente tanta esperienza e sa bene cosa può dare o meno".

Ti aspettavi un Rebic così in forma?

"E' un giocatore con grandi qualità. Fino a prima di Natale è stato altalenante. Ora ha trovato continuità e sta facendo vedere le sue qualità. E' nell'età giusta per trovarla. Se riesce a farlo, con le qualità che ha, è un giocatore che può dare fastidio a tante difese. E' bravo negli inserimenti, è forte di testa, è bravo con entrambi i piedi. Può diventare un giocatore con grandissimo livello".

Che ne pensi di Eriksen?

"Il problema non è lui ma che, conoscendo Conte, lui voleva Vidal perché è bravo nelle due fasi. Lui sa perfettamente che Eriksen è bravo in attacco ma non è come Vidal in difesa. Se parte con lui e Lukaku-Lautaro davanti, manca un uomo a centrocampo. Per me non gioca dal primo minuto per una questione tattica. E poi voleva Vidal, perché con lui si sentiva più protetto dietro".