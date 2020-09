tmwradio G.Ferri: "Torino, per Giampaolo poco tempo. Serve qualcosa dal mercato"

vedi letture

A parlare di Torino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Giacomo Ferri.

Belotti troppo solo lì davanti?

"Giusto. E' da un anno e mezzo che deve conquistare palla, fare il cross e finalizzare. C'è bisogno di un giocatore che possa dare una mano alle due punte. Un rifinitore è la cosa fondamentale per un attaccante. Le problematiche del Torino stanno in questo ma anche nel fatto di non avere un regista basso. Ci sono giocatori solo muscolari. Rincon è bravo ma serve altro".

I tifosi mettono nel mirino il mercato. Ma c'è chi discute anche Giampaolo:

"E' un buon tecnico ma oggi ci sono tante problematiche. Non c'è più tempo nel calcio attuale. Perdi due partite e il tecnico è già da cambiare. Ho fiducia in Giampaolo ma i risultati devono arrivare subito. E questo è un problema. Se non hai una squadra già fatta in partenza diventa un problema. Ha però ricevuto degli elementi che lui conosce, ma ne mancano altri".