G.Ferri: "Torino, periodo difficile. A Giampaolo bisogna dare tempo e fiducia"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri ha commentato il momento del Torino: "Si mette male ora. E' un momento così. Credo che adesso bisogna tener duro, non è una situazione semplice. Il problema è che se hai la mentalità giusta, riesci ad uscire da questa situazione. La classifica attuale ti crea dei problemi mentalmente. Aspetterei ancora ma il calcio d'oggi ti da poche possibilità d'attesa, questa è la verità. Io aspetterei perché hai preso un allenatore che ha cambiato tutto, ma non puoi mettere certe cose in testa ai tifosi, che ora guardano la classifica e sono preoccupati. Mazzarri? In tanti volevano il suo esonero, quando non ha avuto un periodo buono. Se vinci, sei l'allenatore ideale, altrimenti no. Pioli per esempio non era adatto al Milan, poi dopo il lockdown ha cominciato a vincere ed è diventato l'allenatore ideale. Ma questo è il calcio di oggi. Per questo io continuerei con Giampaolo. Cairo ha detto di aver fatto una scommessa e continuerei con lui. Adesso aspetterei, se vai avanti e la situazione non migliora e capisco, come presidente, che lo spogliatoio non segue il tecnico, inutile aspettare. Se lo spogliatoio è con l'allenatore, devi andare avanti".