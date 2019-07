TMW RADIO - G. Ferri: "Toro completo in tutti i reparti, Belotti non si vende”

© foto di Federico De Luca

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato Giacomo Ferri per parlare del Torino e non solo.

Sul Torino

"Sarà pronto di sicuro all'Europa League. Cairo ci teneva tantissimo, così come la squadra. Sarà un impegno importante. Sarà dura ma il Torino ha le carte in regola per fare campionato e Coppa. Sia Belotti che Zaza possono giocare insieme, non so come partirà Mazzarri ma può farlo anche con i due. La squadra può giovarne di questo. Il presidente non darebbe via Belotti neanche per 100 milioni. E' il simbolo del Toro adesso, fa bene a non metterlo sul mercato. Ha un obiettivo ed è giusto che rimanga lì. Così come N'Koulou, che ha fatto bene ed è stato sottovalutato da tutti. E' un difensore che ha tutto, ha l'anticipo, il colpo di testa, è poco falloso. Darei un bell'8 ad oggi. Erano anni che non vedevo il Torino competitivo in tutti i reparti".

Sul valzer degli attaccanti

"La Juve è già una grande squadra, ma se ne avvantaggia l'Inter. Per come la stanno costruendo e con Lukaku... se dovessero arrivare a lui, avranno maggiori possibilità di migliorare".

Su De Ligt

"E' l'uomo giusto per il salto di qualità in difesa. Ha appena 20 anni e se la Juve ci arriva, fa un colpo eccezionale. Per l'età che ha, è il migliore nel suo ruolo. Lo vedo bene in coppia con Chiellini".