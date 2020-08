tmwradio Galante: "Conte, i giocatori sono con lui. Inter, dai tempo a Eriksen"

L'ex difensore Fabio Galante a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie riguardanti l'Inter.

Che ne pensa del caos creatosi dopo le parole di Antonio Conte?

"Chi conosce Conte non si meraviglia di niente. Chiaramente sono un po' dispiaciuto, perché non se l'aspettava nessuno. Qualcosina da mettere a posto c'è da ogni parte. Avrebbe fatto meglio a parlarne prima con la società in privato. Ma se l'ha detto, avrà i suoi motivi e vorrà arrivare a qualcosa. Stasera però c'è una partita di Europa League. E' una Coppa importante e l'Inter ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo".

Se rimane Conte, Eriksen finisce sul mercato?

"Difficile dirlo. E' un signor giocatore, che l'Inter deve avere in squadra. In Italia però si dà poco tempo per emergere. Un po' di tempo gli va dato, le qualità si vedono. Un modulo può aiutare un giocatore rispetto ad un altro, ma uno bravo le fa vedere sempre le sue qualità".

Nella squadra che effetto possono avere le parole di Conte contro la società?

"Tanti allenatori rafforzano lo spogliatoio con le parole. Ha ringraziato molto i calciatori nelle ultime uscite, tanto che non hanno mollato e sono arrivati a un punto dalla Juve. Credo che siano tutti dalla parte di Conte".

Mercato, nel mirino Kantè e Tonali. Quale reparto su cui intervenire in maniera decisa?

"Sono centrocampisti di qualità e credo che sia questo il reparto dove numericamente e qualitativamente hai bisogno di innesti. Io, se dovessi fare una pazzia, la farei per Milinkovic-Savic, perché ha fisico e le qualità per fare sia la fase difensiva che quella offensiva".